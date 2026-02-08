El PRI en Sabinas presenta a nuevos líderes juveniles

SABINAS, COAH.- Con la toma de protesta de José Treviño y Regina Abrego como nuevos dirigentes de la Red de Jóvenes por México en Sabinas, el Partido Revolucionario Institucional reafirmó su compromiso con la formación de liderazgos juveniles y el fortalecimiento de sus estructuras territoriales rumbo al proceso electoral de 2026.

El acto fue encabezado por el presidente del Comité Municipal del PRI en Sabinas, David Alejandro Mussi Garza, y por el dirigente estatal de la Red de Jóvenes por México en Coahuila, Iván Terashima, quienes destacaron la importancia de la participación activa de las juventudes en la vida política del estado.

Durante su intervención, Terashima subrayó que la renovación de los comités juveniles forma parte de una estrategia integral para fortalecer al partido en todo Coahuila, priorizando la capacitación, la organización y el trabajo territorial. Asimismo, resaltó el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien señaló como ejemplo de que el PRI sabe gobernar con resultados y estabilidad.

Por su parte, Mussi Garza enfatizó que este relevo no solo representa una renovación de dirigencias, sino también la continuidad de un partido que sigue vivo y fuerte desde sus juventudes. "La participación de las y los jóvenes no es decorativa, es estratégica. Sus ideas y energía son indispensables para ganar las batallas que vienen", afirmó.

El evento contó con la presencia de dirigentes estatales y municipales, quienes respaldaron a los nuevos líderes juveniles y los convocaron a trabajar con entusiasmo, compromiso y orgullo priista. Finalmente, el PRI Sabinas reiteró que continuará impulsando la organización y participación de las juventudes como un eje fundamental para mantener la estabilidad, el desarrollo y la seguridad que distinguen a Coahuila.