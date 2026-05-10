Continúan obras de pavimentación en Santo Domingo, Sabinas

SABINAS, COAH.- Las obras de pavimentación y rehabilitación de drenaje que se desarrollan en la colonia Santo Domingo y sobre la calle Kakanapo continúan en proceso, representando una inversión superior a los 3.3 millones de pesos en beneficio de miles de habitantes de este sector de Sabinas.

Actualmente, los trabajos presentan avances importantes en la introducción y mejora de infraestructura hidráulica y sanitaria, así como en la preparación de las vialidades para su posterior pavimentación, acciones que buscan brindar mayor seguridad y mejores condiciones de movilidad para las familias.

Autoridades destacaron que estas obras forman parte de un programa integral enfocado en fortalecer la infraestructura urbana de la región carbonífera, donde se contempla además una inversión millonaria en proyectos de drenaje y servicios básicos para distintos municipios.

De igual forma, se informó que las acciones responden a solicitudes ciudadanas planteadas desde hace varios años, principalmente en sectores donde el deterioro de calles y líneas sanitarias generaba constantes afectaciones a vecinos y automovilistas.

Finalmente, se reiteró que los trabajos continuarán desarrollándose de manera gradual durante las próximas semanas, con el objetivo de concluir una obra que impactará de manera positiva en la calidad de vida de los habitantes de la colonia Santo Domingo y sectores aledaños.