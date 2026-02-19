Olaguer Martínez recuerda su milagroso escape de la tragedia en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Don Olaguer Martínez Flores, ciudadano que trabajó en la mina de Pasta de Conchos, relató cómo logró salvar su vida durante la tragedia ocurrida en ese yacimiento.

"Salvé mi vida de milagro tras la tragedia registrada en Pasta de Conchos porque me cambiaron el turno, yo estaría ahí abajo con mis compañeros", expresó al recordar aquel episodio que marcó a la comunidad minera.

El entrevistado aseguró que conoce el lugar donde se encuentran los trabajadores atrapados, pues convivió con ellos en las labores cotidianas. "Quiero sacarlos a todos, yo sé dónde están porque anduve con ellos, ellos están en el Diagonal 19", afirmó, mostrando su firme convicción de que aún es posible localizarlos.

Relató que primero se desempeñó como trabajador dentro de la mina, pero tras el accidente decidió convertirse en rescatista. Su experiencia en los túneles le permitió adquirir un conocimiento profundo de las rutas internas y de las condiciones en las que se desarrollaban las labores mineras.

El sobreviviente destacó que su principal motivación es la solidaridad con sus compañeros y con las familias que aún esperan justicia. Señaló que, más allá de las dificultades técnicas y administrativas, lo que debe prevalecer es la voluntad de rescatar a los mineros y darles un digno descanso.

Su testimonio se suma a las voces que mantienen viva la memoria de Pasta de Conchos, tragedia que continúa siendo un símbolo de lucha y resistencia para la comunidad minera.

Así, a dos décadas del accidente, las exigencias de verdad y justicia siguen presentes en la Región Carbonífera y en todo el país.