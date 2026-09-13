Más de 300 policías participan en la Gran Cabalgata de Sabinas

SABINAS, COAH.- Más de 300 elementos policiacos de los tres niveles de gobierno participaron en el operativo de seguridad de la Gran Cabalgata de Sabinas, además de 120 auxiliares, informó Alberto Rodríguez Martínez, director del Mando Único.

El funcionario señaló que alrededor de las 6:00 horas del pasado sábado, los elementos se concentraron en diferentes puntos de la ruta establecida para el contingente, con especial presencia en el exterior del Rancho San José y, sobre la avenida Independencia, Madero y el bulevar Paseo de los Leones sobre la carretera federal 57.

Explicó que desde ese punto inició el recorrido de la cabalgata sobre la carretera estatal número 23, por lo que se mantuvo vigilancia en los puntos considerados dentro del trayecto.

"Aquí vamos a permanecer hasta que termine el evento", afirmó Rodríguez Martínez al destacar que el personal permanecería desplegado durante el desarrollo de la actividad.

El director del Mando Único indicó que para los cabalgantes no se decretó ley seca durante el evento, por lo que únicamente se les solicitó atender las indicaciones de las autoridades. Asimismo, exhortó a los participantes a ingerir bebidas de manera moderada y mantener una conducta responsable, con el propósito de contribuir al desarrollo seguro de la tradicional cabalgata.