Villa de Palaú se prepara para la Semana Santa

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Durante la Semana Santa, a través de la parroquia 'Nuestra Señora de Guadalupe' de esta Villa, se realizarán diversas actividades religiosas, así lo informó el Padre Miguel Ángel Urzúa González.

En rueda de prensa dijo que estas acciones iniciarán con el domingo de ramos el 29 de marzo y la bendición de las palmas además de liturgias realizadas en diferentes parroquias.

El lunes Santo 30 de marzo y martes Santo, se realizará una misa más en dicha parroquia, el miércoles 1 de abril en punto de las 12:30 horas se llevará a cabo Solemne Misa Crismal y Renovación de las promesas sacerdotales.

Posteriormente el 2 de abril se tiene programada la celebración de la Cena del Señor además la Misa de Recepción de los Santos Oleos.

El viernes 3 de abril será la Procesión del Vía Crucis, partiendo de la parroquia hacia la Santa Cruz en punto de las 08:00 horas, personificando a Jesús un joven de esta Villa y como María la señora Zulma Zabala quienes participarán por primera vez en el recorrido de las 14 estaciones.

Cabe señalar es la primera vez que el padre Miguel Ángel estará al frente del Viacrucis, tras su llegada en el mes de agosto del año pasado a esta parroquia, destacando que, espera contar con una gran asistencia de personas en el caminar de Jesús.

Aseveró estar sorprendido por la fe de la feligresía a quienes anima a seguir adelante en estos días santos, días de reflexión, de unión, de armonía y de discernimiento.