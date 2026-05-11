Diego Garduño confirma operativos de seguridad en Coahuila

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó la realización de operativos de presencia y vigilancia en brechas colindantes con el estado de Nuevo León. Señaló que por instrucciones del fiscal general, el maestro Federico Fernández, se efectuaron acciones coordinadas en los límites estatales, específicamente en Progreso y Juárez, así como de manera simultánea en Sabinas y Múzquiz.

Garduño Guzmán explicó que los operativos fueron de prevención y proximidad. Indicó que el objetivo era generar acciones contundentes en contra de personas que intentaran delinquir o que buscaran alterar la tranquilidad y seguridad que se mantenía en el estado. Destacó que la estrategia buscaba resultados tangibles para conservar el blindaje de Coahuila.

El delegado precisó que en estos dispositivos participaron los tres órdenes de gobierno para fomentar la coordinación y cooperación institucional. Detalló que intervinieron el mando único municipal, la Policía de Acción y Reacción, el Grupo de Reacción Especial, la PCC, la Policía Civil del Estado y la Agencia de Investigación Criminal, en conjunto con la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército. Afirmó que todas las corporaciones se sumaron a la estrategia de blindaje impulsada por el gobernador Manuel Jiménez.

Añadió que la cobertura de seguridad se ampliaba de manera constante en la entidad. Mencionó que el gobernador Manuel Jiménez había inaugurado cuarteles a lo largo de los límites con Nuevo León, Chihuahua y Durango, como parte del blindaje permanente y constante del estado. Reiteró que esas estrategias eran implementadas por el fiscal Federico Fernández y ejecutadas por los mandos regionales y de las diferentes corporaciones.

Finalmente, Diego Garduño Guzmán señaló que, como delegado, su función era generar acciones de prevención y proximidad, pero sobre todo obtener resultados palpables para mantener a Coahuila como un estado seguro y blindado. Aseguró que los operativos continuarían en las brechas y puntos estratégicos de la Región Carbonífera para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.