Contactanos
Coahuila

Fiscalía General del Estado realiza cateos en Sabinas

La Fiscalía General del Estado ha realizado 16 cateos en la región carbonífera, logrando resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.

Por Carlos Macias - 11 febrero, 2026 - 07:33 p.m.
Fiscalía General del Estado realiza cateos en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó que se han realizado 16 cateos en la región carbonífera hasta este momento, lo que posiciona a la delegación como la segunda a nivel estatal en porcentaje de efectividad en materia de este tipo de actos de investigación.

      Garduño Guzmán destacó que estos operativos se llevan a cabo por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández, y en seguimiento a la política de blindaje del estado de Coahuila implementada por el gobernador Manolo Jiménez. "Participan los tres órdenes de gobierno, es decir, se cuenta con la presencia y participación muy activa por parte de la policía municipal de Sabinas", dijo.

       

      En el cateo más reciente, realizado en Sabinas, se contó con la participación del comandante Alejandro Rivera, quien aportó información valiosa a través de los grupos de seguridad generados en días pasados. De los 16 cateos realizados, se han obtenido resultados positivos, con detenidos y objetos decomisados.

      Garduño Guzmán explicó que cada caso varía, pero en general, se imponen medidas cautelares, usualmente la prisión preventiva, y se abre la etapa de investigación complementaria. "El proceso sigue abierto y eventualmente podría abordar en un juicio", dijo.

      La Fiscalía General del Estado sigue trabajando para combatir la delincuencia en la región y proteger a la ciudadanía. La delegación en la región carbonífera se compromete a seguir trabajando de manera efectiva para garantizar la seguridad y justicia para todos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados