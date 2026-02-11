Fiscalía General del Estado realiza cateos en Sabinas

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó que se han realizado 16 cateos en la región carbonífera hasta este momento, lo que posiciona a la delegación como la segunda a nivel estatal en porcentaje de efectividad en materia de este tipo de actos de investigación.

Garduño Guzmán destacó que estos operativos se llevan a cabo por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández, y en seguimiento a la política de blindaje del estado de Coahuila implementada por el gobernador Manolo Jiménez. "Participan los tres órdenes de gobierno, es decir, se cuenta con la presencia y participación muy activa por parte de la policía municipal de Sabinas", dijo.

En el cateo más reciente, realizado en Sabinas, se contó con la participación del comandante Alejandro Rivera, quien aportó información valiosa a través de los grupos de seguridad generados en días pasados. De los 16 cateos realizados, se han obtenido resultados positivos, con detenidos y objetos decomisados.

Garduño Guzmán explicó que cada caso varía, pero en general, se imponen medidas cautelares, usualmente la prisión preventiva, y se abre la etapa de investigación complementaria. "El proceso sigue abierto y eventualmente podría abordar en un juicio", dijo.

La Fiscalía General del Estado sigue trabajando para combatir la delincuencia en la región y proteger a la ciudadanía. La delegación en la región carbonífera se compromete a seguir trabajando de manera efectiva para garantizar la seguridad y justicia para todos.