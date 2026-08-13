Respalda Óscar Ríos a emprendedores

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, acompañó como invitado especial la inauguración de Boutique Moni Jolly, emprendimiento de Mónica Larissa Zárate Silva, ubicado en la colonia Independencia de Nueva Rosita, como parte de las acciones que desde el Gobierno Municipal se impulsan para fortalecer la actividad económica local.

Durante el evento, el alcalde realizó una entrega inicial de 10 mil pesos como apoyo para el establecimiento del negocio y anunció que durante la próxima semana se otorgarán 20 mil pesos adicionales, con lo que también el Gobierno Municipal cubrirá el pago de la renta del local hasta enero de 2027.

Óscar Ríos destacó que apoyar a quienes deciden emprender en San Juan de Sabinas es también contribuir al crecimiento económico del municipio, especialmente ante el escenario de nuevas inversiones y generación de empleos que se avecina para la región.

En su mensaje, Mónica Larissa Zárate Silva agradeció el respaldo del alcalde y señaló que decidió emprender en Nueva Rosita porque confía en las oportunidades que existen en San Juan de Sabinas. Reconoció además que Óscar Ríos conoce de primera mano el esfuerzo que implica iniciar y mantener un negocio, al ser también emprendedor.

"Me siento muy contenta de que el alcalde me haya apoyado. Muchas personas me decían que me fuera a otro municipio, pero yo dije: aquí, en Nueva Rosita, hay oportunidades, y hay que aprovecharlas", expresó.

El alcalde estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, mientras que la emprendedora contó con la presencia de familiares y amistades durante esta nueva etapa de su proyecto.

El respaldo a los emprendedores forma parte de una visión de gobierno cercana a la gente, en línea con la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de mantener cercanía con quienes generan oportunidades desde sus propios negocios.

San Juan de Sabinas se prepara además para una etapa de mayor dinamismo económico con proyectos como la construcción de Bodega Aurrerá, la próxima llegada de una plaza comercial de Merco y la instalación de Grupo Eran, inversiones que generarán empleos y nuevas oportunidades para las familias del municipio. En este contexto, el impulso a los emprendedores locales también será fundamental para fortalecer la economía de San Juan de Sabinas.