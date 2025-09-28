Fernando Mondragón destaca valores de la Independencia en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas Coah.- Con una ceremonia cívica realizada en la explanada de la Presidencia Municipal, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó los actos conmemorativos del 204 aniversario de la Consumación de la Independencia de México, acompañado de autoridades municipales, estatales, militares, educativas y la ciudadanía en general.

El discurso oficial estuvo a cargo del secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, quien recordó que el 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, tras más de once años de lucha, sacrificio y entrega de miles de mexicanos. Destacó que esta fecha es símbolo de valor, unidad y esperanza, valores que hoy se reflejan en el trabajo del gobierno local.

Mondragón Aguilar enfatizó la coordinación constante entre el alcalde Óscar Ríos y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando que el compromiso diario del alcalde con el municipio se traduce en mejoras en los servicios, generación de empleo y desarrollo social para la ciudadanía.

"En San Juan de Sabinas, el alcalde Óscar Ríos trabaja arduamente todos los días para lograr cambios que beneficien a nuestra gente. De la mano del Gobernador, se siguen tocando puertas para atraer fuentes de empleo, y eso, indudablemente, se llama justicia social. Sigamos trabajando en equipo, con unidad, inspirados en el amor a nuestra tierra y a nuestra gente", señaló.

La ceremonia contó además con la participación de la banda de guerra y escolta de la secundaria "Juvenal Boone Flores", cuya labor fue reconocida por el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza la coordinación institucional y mantiene viva la memoria histórica de México, al tiempo que genera beneficios reales para los habitantes de San Juan de Sabinas.