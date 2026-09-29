Saltillo: Maestros y alumnas piden diálogo sobre Misiones Culturales a Escareño

SALTILLO, COAH.- Maestros y alumnas de Misiones Culturales se manifestaron en Saltillo para exigir diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), ante el temor de que desaparezcan las extensiones del programa, incluida la ubicada en San Pedro.

Los inconformes señalaron a Bernardo Escareño, actual director estatal de Misiones Culturales, por presuntamente plantear la desaparición de las extensiones y generar, desde su llegada hace seis meses, un ambiente de división, miedo y falta de diálogo.

"Él creó un divisionismo, creó miedo, temor, zozobra. No hemos sido escuchados", declaró uno de los docentes durante la manifestación.

El maestro, con 32 años de servicio, relató que recibió un documento de extrañamiento después de solicitar documentación que acreditara a la directora suplente de la extensión. Aseguró que nunca antes había recibido un documento de ese tipo ni había acudido a instancias jurídicas durante su trayectoria.

Según su testimonio, Escareño manifestó durante una de sus primeras visitas a La Laguna que, "si por él fuera", desaparecería Misiones Culturales.

Los manifestantes indicaron que las extensiones forman parte de Educación Extraescolar para Adultos y atienden a comunidades y municipios que solicitan sus servicios mediante comisariados ejidales y autoridades municipales.

En el caso de la extensión de San Pedro, estimaron que sus actividades alcanzan a entre 350 y 400 familias de distintos ejidos y comunidades de la región.

Las alumnas advirtieron que el cierre afectaría actividades de capacitación, entre ellas enfermería, además de talleres de danza y cultura. Señalaron que algunas participantes utilizan los conocimientos adquiridos para apoyar a habitantes de sus comunidades.

Flor Govea, alumna en San Pedro, explicó que estudió enfermería, entre otras razones, por la necesidad de atender a su madre, una adulta mayor.

"Hay muchas compañeras que son de ejido y son las representantes de enfermería para su ejido", afirmó.

Govea cuestionó que una decisión administrativa pueda dejar a comunidades sin personas capacitadas para realizar actividades como aplicar inyecciones, canalizar o brindar apoyo en situaciones que requieren atención básica.

Las participantes también señalaron que las extensiones no representan un cobro para los alumnos. Indicaron que reciben las clases de manera gratuita y únicamente aportan el material necesario para las actividades.

Otro de los puntos de preocupación es la posibilidad de trasladar las actividades de San Pedro a Francisco I. Madero. Los manifestantes consideraron que esto dejaría desprotegida a la zona de San Pedro y a las comunidades cercanas, debido a las distancias.

Rosa María, integrante de los talleres de danza, defendió la permanencia de estas actividades como espacios de convivencia para mujeres adultas.

"Nosotros no queremos que nos quiten a nuestra maestra porque es una manera de nosotros poder estar ahí", expresó.

Los inconformes recordaron que Misiones Culturales está por cumplir 103 años. El año pasado, señalaron, realizaron una celebración por los 102 años del programa y esperaban organizar nuevamente una actividad conmemorativa.

Los maestros y alumnos exigieron a las autoridades educativas escuchar sus planteamientos y mantener la extensión de San Pedro, así como las actividades que actualmente se desarrollan en las comunidades.

Su principal demanda es abrir un espacio de diálogo con las autoridades y definir el futuro de las extensiones antes de que se tome cualquier determinación sobre su continuidad.