Polémica en Nava por cobro en basurero municipal

Nava, Coahuila.– El alcalde Iván Ochoa Rodríguez se pronunció sobre el cobro por permitir a ciudadanos y trabajadores tirar escombro en el basurero municipal, luego de la inconformidad generada entre la población por la falta de claridad en este esquema.

El edil argumentó que, conforme al Código Municipal, las empresas con cierto número de empleados están obligadas a contratar servicios privados de recolección, por lo que permitir que particulares trasladen y depositen los residuos representaría, según dijo, una forma de apoyo para reducir costos. No obstante, ciudadanos consideran que esta explicación resulta confusa, ya que en la práctica no se especifican reglas claras sobre quién puede acceder ni bajo qué condiciones.

Inconformidad de los ciudadanos

Vecinos advierten que este tipo de medidas abre la puerta a decisiones discrecionales, donde algunos pueden acceder con facilidades mientras otros desconocen las disposiciones o terminan pagando sin información precisa. Además, cuestionan que se presente como "apoyo" una práctica que, en lugar de ordenarse, evidencia falta de control en el manejo de residuos.

Necesidad de transparencia

La situación ha generado desconfianza entre la población, que insiste en la necesidad de lineamientos públicos, equitativos y transparentes para evitar abusos y confusiones, en un tema que impacta directamente en el orden urbano y el medio ambiente.