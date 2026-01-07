Oscar Ríos Ramírez impulsa programa de tinacos y cemento en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas, bajo la administración del alcalde Oscar Ríos Ramírez, continúa impulsando el programa de tinacos y cemento a bajo costo, que ha beneficiado ya a cientos de familias.

Hasta el momento, se han entregado más de 170 bultos de cemento y decenas de tinacos.

Federico Borjón Montoya, director de Inclusión y Desarrollo Social, destacó la importancia de esta iniciativa y señaló que ha tenido muy buena respuesta por parte de la comunidad, pues representa un beneficio tangible en el bolsillo de las familias y, al mismo tiempo, un recurso útil para mejorar sus hogares.

El programa es gestionado y coordinado por el alcalde Oscar Ramírez, con el objetivo de ofrecer productos básicos de construcción a precios accesibles. Borjón Montoya subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de apoyo social y adelantó que se están preparando proyectos para 2026, mientras se continúa fortaleciendo el esquema de tinacos y cemento.

El programa de tinacos y cemento a bajo costo se consolida como un ejemplo de la gestión del alcalde Oscar Ríos Ramírez y su equipo, quienes buscan brindar soluciones prácticas y accesibles para las familias de San Juan de Sabinas.

Los interesados en adquirir estos productos pueden acudir directamente a la oficina de Desarrollo Social, donde se les proporcionará información detallada sobre precios y dinámica de compra.