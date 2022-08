Otorgó Fox concesión de mina accidentada; aunque empezó a operar en el 2021

CIUDAD DE MÉXICO. –Andrés Manuel López Obrador, acusó al expresidente Vicente Fox Quesada, de otorgar en el 2003 una concesión por 50 años a un participar para la explotación y extracción del carbón de las minas donde se registró el accidente y en donde se encuentran diez trabajadores atrapados.

Durante su conferencia de prensa Mañanera, al abordar el tema del accidente en Agujita, el presidente López Obrador justificó la falta de supervisión en los desarrollos mineros de México, por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Secretaría del Trabajo a que los gobiernos federales anteriores dieron concesiones mineras "a diestra y siniestra" y a que existen demasiadas minas y pocitos de extracción del mineral clandestinos.

Con respecto a la mina Pinabete, en donde se encuentran atrapados 10 mineros, López Obrador informó este desarrollo carbonero empezó a operar el 2021 en forma clandestina, "sin aviso, sin nada".

"La concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053. Está todo documentado" aseguró Andrés Manuel López Obrador, al justificar que aunque el desarrollo minero empezó a operar el año pasado, pero, con un permiso otorgado hace 19 años.

En este contexto, AMLO aclaró que en su administración no se han otorgado permisos, ni concesiones de explotación de carbón, "nosotros no hemos dado una sola concesión, no somos iguales", aseguró su conferencia.

AVANCE RESCATE

A punto de cumplirse 120 horas de que se registrara el derrumbe y la inundación de la Mina Pinabete, avanzan los trabajos de extracción de agua al descender en promedio 10 metros cúbicos; se informa que en las próximas horas, drones acuáticos de la Secretaría de la Marina de México, realizarán recorridos en el área siniestrada con el objetivo de localizar a los mineros atrapados en el pocito, sin poner en riesgo la vida de los rescatistas.

Lo anterior lo dio a conocer Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, hoy lunes en el marco de la conferencia de prensa Mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde reportó que en las últimas 24 horas han logrado extraer 25 mil 400 metros cúbicos de agua de las tres minas inundadas.

La coordinadora nacional de Protección Civil comentó que el monto de extracción de agua por segundo es de 328 litros, por lo que se instalaron 3 barrenos que fungen como barrera para impedir que llegue más líquido y están en proceso de construcción 7 más.