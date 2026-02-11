El Cochiloco se alista para el Día del Amor y la Amistad en Sabinas

SABINAS, COAH.- La taquería El Cochiloco, ubicada en la localidad, se prepara para celebrar el Día del Amor y la Amistad, una fecha importante para los comerciantes. El propietario, Pablo de la Cruz Escobar, expresó su expectativa de que sea un buen día para el negocio y para todos los comerciantes del gremio restaurantero.

"Esperamos una buena venta, creo que todos esperamos ese día", dijo de la Cruz Escobar. La taquería se prepara para atender a los clientes que salgan en familia o en pareja, aprovechando que el 14 de febrero cae en fin de semana.

La taquería ha organizado dinámicas para atraer a los clientes, como una publicación en la página de Facebook donde se pide a los clientes subir una foto en el set y la que tenga más likes ganará dos cenas dobles y un detallito extra.

De la Cruz Escobar invitó a los clientes a visitar la taquería y disfrutar de sus servicios. "Los invitamos a que sigan siendo parte de este lugar y a que visiten todos los lugares que hay aquí alrededor, hay muchos lugares que tienen muy buenos servicios y muy buena atención", dijo.

La taquería El Cochiloco es uno de los muchos negocios que se preparan para celebrar el Día del Amor y la Amistad en la localidad. Con su dinámica y su oferta de alimentos, esperan atraer a muchos clientes y hacer de este día un éxito.