Brigadas médicas gratuitas en Sabinas: prevención del cáncer de mama

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, la Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con la oficina de Inspira Coahuila que encabeza Paola Rodríguez López, anunció una serie de brigadas médicas gratuitas que recorrerán distintos municipios y comunidades de la Región Carbonífera del 18 al 22 de mayo.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, informó que estas acciones forman parte de la estrategia estatal "El cáncer no avisa, revísate a tiempo", mediante la cual se acercan servicios de salud gratuitos a las mujeres, priorizando la detección temprana de enfermedades que pueden poner en riesgo la vida.

Las jornadas iniciarán el lunes 18 de mayo en Cloete, Sabinas; continuarán el martes 19 en Agujita; el miércoles 20 en Santa María, municipio de San Juan de Sabinas; el jueves 21 en Múzquiz y concluirán el viernes 22 en Minas de Barroterán. En cada sede, la atención será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Durante las brigadas se brindarán servicios gratuitos de consulta médica general, farmacia, vacunación, mastografías, papanicolaou, exploraciones clínicas de mama y atención en salud mental. Además, personal de salud realizará labores de promoción en colonias y comunidades para invitar a las mujeres a aprovechar estos beneficios preventivos.

Carlos Jiménez Villarreal destacó que el Gobierno de Coahuila mantiene como prioridad la salud de las mujeres y subrayó que las mastografías programadas para esta gira aumentaron en número para atender a más pacientes. Añadió que, en caso de detectarse alguna anomalía, la Jurisdicción Sanitaria dará seguimiento médico oportuno a cada caso, por lo que exhortó a las mujeres de la Región Carbonífera a acudir y realizarse sus estudios preventivos.