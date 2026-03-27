Diana Haro presenta el Pescado Fest en Juárez: evento gastronómico

SABINAS, COAH.- Será el próximo sábado 4 de abril cuando se realice la primera edición del Pescado Fest en la comunidad de Don Martín municipio de Juárez, donde los visitantes de la presa Venustiano Carranza tendrán la oportunidad de degustar los diferentes platillos realizados a base de pescado.

Los detalles del importante evento fueron dados a conocer durante una rueda de prensa realizada en la Oficina de Convenciones y Visitantes de la región carbonífera, donde estuvo presente Diana Haro Rodríguez en representación de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos del estado Martha Elena Moncada Zertuche, la alcaldesa de Juárez, Ana Liliana Quiñones Nájera, el director de la OCV Javier Ruiz Izaguirre, el encargado del Pescado Fest, Juan Jaime Zamora, y del Club Lobos, Miguel Herrera.

Durante la rueda de prensa, la subsecretaria de turismo en la región carbonífera Diana Haro Martínez, reconoció el trabajo del municipio de Juárez y de su alcaldesa Ana Lilia Quiñones Nájera para ofrecer a los visitantes experiencias únicas, naturaleza, gastronomía, deportes y tradiciones que fortalecen la identidad de la región carbonífera. "Es una oportunidad para la convivencia familiar y para dar la bienvenida a todos los visitantes que se darán cita en estas fechas" reiteró.

Diana Haro Martínez agregó que estos esfuerzos se suman a la estrategia del gobernador Manolo Jiménez Salinas para promover a Coahuila como un estado seguro, competitivo y lleno de experiencias en todas sus regiones.

Por su parte, la alcaldesa Ana Lilia Quiñonez Nájera reiteró la invitación al Pescado Fest que se realizará en la explanada de la Presa Venustiano Carranza, donde los paseantes tendrán la oportunidad de degustar diferentes platillos representativos del lugar, preparados por los comercios locales e invitados, en un evento que también contará con actividades recreativas, música en vivo y otros atractivos.