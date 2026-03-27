Actividades en Coahuila para Semana Santa 2026: Eventos destacados

SABINAS, COAH.- La región carbonífera está preparada para recibir visitantes en Semana Santa 2026, informó Juan Óscar Dávalos Ornelas, gerente de la Oficina de Convenciones y Visitantes. Destacó eventos que buscan sostener la ocupación hotelera, que suele bajar en este periodo, y mover la actividad en museos, restaurantes y comunidades.

Dávalos Ornelas detalló que el domingo 29 inicia Unión Trail Coahuila en Melchor Múzquiz, primera de cinco etapas que reúne a clubes del norte y la Carbonífera. Llevan 300 inscritos para los diez kilómetros, y la ruta ayuda a que familias participen y consuman local al acudir a la carrera.

Recordó que cada año hay actividades tradicionales, como el paseo del Club Lobos: 65 kilómetros en bicicleta con presencia de clubes que vienen de otras competencias. También mencionó la primera edición del Pescado Fest que se realizará en la comunidad de Don Martín en el municipio de Juárez, el Charco Fest en Progreso, con concurso de pollo, lotería y baile.

Señaló que otros puntos reciben visitantes, como la Villa de San Juan de Sabinas y el ejido Santa María, donde preparan dinámicas propias. Recomendó llevar comida preparada para evitar incendios y seguir reglamentos e indicaciones de protección civil en cada sitio.

El gerente subrayó la importancia de difundir estas opciones para que el turismo se distribuya y beneficie a varios municipios. Museos, rutas ciclistas, carreras y festividades locales forman un catálogo que apunta a familias que buscan descanso sin salir de Coahuila.

Con promoción en marcha y registros abiertos, la OCV confía en una Semana Santa activa. La fórmula combina deporte, cultura y prevención para que la visita a la Carbonífera deje derrama y, sobre todo, regrese sin incidentes.