Cruz Roja en Sabinas celebra 39 años de servicio con apoyo de la Policía

SABINAS, COAH.- La Policía de Acción y Reacción de Coahuila, a través de su área de proximidad, se unió a la celebración del 39 aniversario de la Cruz Roja en esta ciudad. Antonio Abad Cruz, encargado del área de proximidad, destacó la importante labor que realiza la Cruz Roja en la región, brindando servicios de emergencia y apoyo a la comunidad.

"La labor de la Cruz Roja es un esfuerzo diario que requiere dedicación y compromiso", dijo Abad Cruz. "Agradecemos a los voluntarios y personal de la Cruz Roja por su trabajo incansable en beneficio de la comunidad".

Abad también hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la Cruz Roja y apoyen su labor humanitaria. "Es importante que la gente se una a esta noble causa y contribuya a que la Cruz Roja siga creciendo y brindando servicios de calidad a la comunidad", agregó.

La Cruz Roja en Sabinas ha sido un referente en la región por su labor humanitaria y ha atendido a miles de personas en situaciones de emergencia. La Policía de Acción y Reacción de Coahuila se unió a la celebración para reconocer la labor de la Cruz Roja y expresar su apoyo a esta noble institución.