Detenido en Sabinas presunto ladrón tras robos en colonias

SABINAS, COAH.- Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de un sujeto señalado por vecinos como presunto responsable de múltiples robos en diversas colonias de la ciudad. El individuo, conocido por el apodo de "El Chino", fue capturado en la colonia Las Vírgenes tras haber sido denunciado públicamente en redes sociales por el robo de una bicicleta.

La detención se llevó a cabo un día después del incidente, gracias a la rápida acción de los agentes municipales que atendieron el reporte ciudadano. El sujeto había huido inicialmente del lugar del robo, ubicado en la colonia Arboledas, pero fue localizado en una zona cercana, donde finalmente fue asegurado por las autoridades.

Vecinos de distintas colonias, incluyendo Arboledas, Las Vírgenes, Vista Hermosa, Magisterio y Santo Domingo, afirman que "El Chino" tiene un historial de robos que ha generado preocupación entre la comunidad. Ante esta situación, habitantes del sector han solicitado mayor presencia policial y estrategias de seguridad más efectivas para prevenir futuros delitos.

La Policía Municipal exhortó a la ciudadanía que haya sido víctima de este individuo a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público. La colaboración ciudadana es fundamental para que las autoridades puedan proceder legalmente y evitar que este tipo de actos queden impunes.

Con esta detención, se espera que se refuerce la vigilancia en las colonias afectadas y se fomente la cultura de la denuncia. Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad de los sabinenses y hacen un llamado a denunciar al ser víctima de un delito.