Dueños de autos antiguos se preparan para evento en Sabinas

SABINAS, COAH.- Dueños de vehículos antiguos se preparan para celebrar el próximo 15 de febrero el Día Nacional del Auto Antiguo, que se realizará en la plaza principal de la ciudad y donde se contará con la presencia de Isabel Vaca, hija del famoso restaurador de vehículos Martín Vaca del programa "Mexicanicos".

Humberto Villarreal Yeverino, entusiasta de los autos clásicos, señaló que estará participando en el gran evento junto a un grupo de dueños de vehículos clásicos que lidera Daniel Guzmán, y que busca formalizar su asociación civil para incluir a todas las personas de la región carbonífera que tengan un vehículo de estas características.

El grupo, que cuenta con alrededor de 12 a 14 personas, ha recibido una invitación de Oxidados para participar en un evento en febrero, donde se contará con la presencia de la señorita Isabel Vaca, una personalidad conocida en el mundo de la restauración de vehículos antiguos. El evento está dedicado a la memoria de Héctor García, un entusiasta de los carros oxidados que falleció recientemente.

Villarreal Yeverino recordó a Héctor García como un buen amigo y destacó su pasión por los vehículos antiguos, del cual era dueño, incluyendo una carroza funeraria que era el icono de su negocio.

El grupo está invitando a todas las personas que tengan un auto clásico a unirse a la celebración, sin importar si están afiliados a algún club o no. La intención es que sean vehículos de toda la región carbonífera, y no solo de un lugar en particular.

La asociación civil que se está formando busca ser incluyente y representar a todos los entusiastas de autos clásicos de la región. Villarreal Yeverino invitó a todos a unirse y disfrutar de la celebración del Día Nacional del Auto Antiguo.