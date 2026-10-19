Sabinas se une a la lucha contra el cáncer de mama con caminata d

SABINAS, COAH.- Con la participación de instituciones de salud y educativas, este lunes se realizó en esta ciudad la caminata "Ámate, Revísate", organizada por la Jurisdicción Sanitaria No. 3 como parte de las actividades de Octubre Rosa, enfocadas en promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, destacó la respuesta de las instituciones que se sumaron a esta actividad, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud.

También participaron la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), Telebachilleratos Comunitarios y el Cecytec Agujita, cuya presencia contribuyó a fortalecer el mensaje de concientización sobre la importancia del cuidado de la salud de las mujeres.

Jiménez Villarreal señaló que la unión de esfuerzos entre las instituciones permite generar mayor conciencia entre la población sobre la prevención del cáncer de mama, una enfermedad en la que la información, la revisión y la atención médica oportuna son fundamentales.

Asimismo, hizo un llamado a las mujeres para que acudan a revisiones médicas periódicas y no ignoren cambios o señales de alerta. Subrayó que la detección temprana puede marcar una diferencia importante en el tratamiento de esta enfermedad.

Finalmente, reiteró que las actividades de Octubre Rosa buscan fortalecer la cultura de la prevención e impulsar a más mujeres a priorizar su salud. Recordó que la autoexploración y la valoración médica son acciones fundamentales para identificar oportunamente cualquier anomalía.