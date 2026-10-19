Investigación en curso por fallecimiento de bebé

VILLA DE PALAÚ, Coah. - Una bebé de seis meses de edad, identificada como Alexandra N, falleció en esta villa, informó el delegado de la Fiscalía en la Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán.

De acuerdo con los resultados preliminares de la necropsia, la causa de muerte fue un choque séptico secundario a lesiones hepáticas y pulmonares.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la menor había recibido atención médica previamente por un cuadro de bronquitis, situación que también forma parte de los antecedentes del caso.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron seguimiento al caso para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Aunque los resultados iniciales de la necropsia aportan información sobre las posibles causas de la muerte, la carpeta de investigación permanece abierta para agotar las diligencias correspondientes.

La autoridad señaló que, debido a que se trata de una menor de edad, considerada parte de un grupo vulnerable, es necesario realizar actos de investigación exhaustivos para esclarecer lo sucedido.

Las indagatorias continúan a cargo del Ministerio Público, con la intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, Niñas y Niños, a fin de dar seguimiento al caso.