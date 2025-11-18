Tres menores lesionados tras desplome de barda en sector Las Cuevas de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Tres menores resultaron lesionados luego de que parte de una barda perimetral se desplomara mientras jugaban en la vía pública, en un hecho que vuelve a encender las alertas sobre la falta de medidas de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

El incidente ocurrió en la zona conocida como Las Cuevas, donde una sección de la estructura se desprendió y cayó sobre los menores, de 7, 12 y 18 años. Tras el reporte, elementos de rescate acudieron al lugar y trasladaron a los afectados al Hospital Ejeza para su valoración médica.

Adolfo, tío de los jóvenes, informó que los menores se encontraban jugando junto a la barda cuando esta cedió repentinamente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Personal de Protección Civil realizó las primeras investigaciones para determinar las causas del derrumbe y verificar las condiciones del resto de la estructura, con el fin de prevenir nuevos accidentes.

El caso ha generado inquietud entre los vecinos de la zona, quienes solicitan una revisión más estricta de construcciones en riesgo para evitar tragedias similares.