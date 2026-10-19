Habitantes de Sabinas protestan por desvío de agua

SABINAS, Coah.- Habitantes del municipio de Sabinas manifestaron su inconformidad por la apertura de una compuerta a cargo de pobladores del ejido Guadalupe Victoria, por donde se filtra el agua que comienza a llegar al río Sabinas, tras las precipitaciones pluviales y luego de meses de sequía, situación que, aseguran, impide que el caudal avance hacia el segundo cajón del manantial.

Juan Antonio Guajardo consideró que esta situación debe analizarse, al señalar que el desvío del agua afecta al río y beneficia a un ejido de pocos pobladores donde, aseguró, ni siquiera existen siembras que justifiquen el aprovechamiento del recurso.

Explicó que hace algunos días habitantes del ejido Guadalupe Victoria realizaron excavaciones en el interior del río, aprovechando las condiciones de sequía, con el propósito, según dijo, de encauzar el agua hacia un canal cuando se presentaran las lluvias.

Añadió que dejaron acumulado el talud de lodo, lo que presuntamente facilita el desvío del flujo.

Guajardo expresó que solo algunos ejidatarios se dedican a la siembra y cuestionó que, por beneficiar a unos cuantos, se perjudique al resto de la población de Sabinas. Afirmó que esta situación genera molestia entre los habitantes, quienes esperan que el agua fluya por el cauce natural del río.

También advirtió que los árboles de la zona se están secando y que el parque construido a un costado del afluente permanece desolado, pues, indicó, la falta de agua reduce el atractivo del lugar para los visitantes.

Aunado a ello, dijo que en el lecho del río existen excavaciones y modificaciones que, desde su perspectiva, han alterado el cauce.

Finalmente, sostuvo que los propios habitantes podrían cerrar las compuertas, pero prefieren no intervenir para evitar conflictos. Consideró que corresponde a las autoridades revisar la situación y actuar para atender las inconformidades relacionadas con el manejo del agua.