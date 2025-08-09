Mujeres de Villa Unión Se Reúnen para Fortalecer la Sororidad y el Bienestar Emocional

Villa Unión, Coah. – En un ambiente de confianza y respeto, mujeres del municipio se reunieron en la casa de la señora Chayito Aguilar para participar en una plática de reflexión y psicoeducativa, con el objetivo de fortalecer su bienestar emocional y reforzar los lazos de apoyo entre ellas.
La sesión fue dirigida por la psicóloga Nubia Cárdenas, quien abordó temas como la violencia de género, el bienestar integral, y el autocuidado emocional, promoviendo un diálogo abierto en el que las asistentes compartieron sus experiencias personales, estrategias para afrontar dificultades y formas de acompañarse mutuamente.
La participación activa de cada mujer permitió crear un espacio seguro para expresarse libremente, escuchar sin juicios y fomentar la sororidad entre vecinas y amigas.
Las organizadoras agradecieron la disposición y entrega de quienes asistieron, e invitaron a más mujeres a sumarse a futuras reuniones, que se realizarán de manera periódica, buscando que cada encuentro sea una oportunidad para aprender, motivarse y fortalecer la unión comunitaria.