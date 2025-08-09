Mujeres de Villa Unión Se Reúnen para Fortalecer la Sororidad y el Bienestar Emocional

Villa Unión, Coah. – En un ambiente de confianza y respeto, mujeres del municipio se reunieron en la casa de la señora Chayito Aguilar para participar en una plática de reflexión y psicoeducativa , con el objetivo de fortalecer su bienestar emocional y reforzar los lazos de apoyo entre ellas .

La sesión fue dirigida por la psicóloga Nubia Cárdenas , quien abordó temas como la violencia de género , el bienestar integral , y el autocuidado emocional , promoviendo un diálogo abierto en el que las asistentes compartieron sus experiencias personales, estrategias para afrontar dificultades y formas de acompañarse mutuamente.

La participación activa de cada mujer permitió crear un espacio seguro para expresarse libremente , escuchar sin juicios y fomentar la sororidad entre vecinas y amigas.