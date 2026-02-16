Convocatoria Procodes 2023: José Dávila Paulín espera más proyectos

SABINAS, COAH.- El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región carbonífera, José Dávila Paulín, destacó la importancia del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) en la promoción de proyectos productivos y de conservación en la región.

"El Procodes es un programa que ha estado presente en la región durante más de 15 años, y ha sido muy beneficioso para la comunidad", dijo Dávila Paulín. "Este programa ofrece financiamiento para proyectos que promuevan la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable".

Entre los proyectos que han sido apoyados por Procodes se encuentran reforestaciones, apicultura, cursos de capacitación y obras para captación de agua. "Todos estos proyectos tienen un componente de conservación de los recursos naturales, como el agua, el aire, la biodiversidad y el suelo", explicó Dávila Paulín.

La convocatoria para el programa está abierta desde el 23 de enero, y se han recibido una buena cantidad de solicitudes. Un comité de dictaminación evaluará las propuestas y aprobará las que tengan mayor impacto en la conservación de los recursos naturales y la participación de la mujer y los jóvenes.

"El presupuesto asignado para Procodes este año aún no ha sido definido, pero el año pasado se contó con un presupuesto de alrededor de 1.2 millones de pesos", dijo Dávila Paulín. "Sin embargo, sabemos que el recurso es limitado y no todas las propuestas podrán ser aprobadas".

A pesar de esto, Dávila Paulín se mostró optimista sobre el futuro del programa y la posibilidad de que se aprueben más proyectos en el futuro. "El Procodes es un programa que ha demostrado ser efectivo en la promoción de la conservación y el desarrollo sustentable en la región, y esperamos que siga siendo una herramienta importante para la comunidad".