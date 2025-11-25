Hombre herido por arma de fuego durante detención en Progreso

PROGRESO, COAH.- Un hombre resultó lesionado por impacto de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores tras resistirse con violencia a su detención por parte de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), en hechos ocurridos en el municipio de Progreso, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo opuso resistencia durante el operativo de arresto, lo que derivó en una confrontación con los agentes.

En el transcurso del forcejeo, uno de los elementos de seguridad accionó su arma de fuego, hiriendo al sujeto en una pierna. El lesionado fue trasladado a un centro médico para recibir atención, y su estado de salud se reporta como estable.

Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ha iniciado una investigación para esclarecer el actuar del agente involucrado.

Las autoridades revisarán los protocolos aplicados durante la intervención para determinar si se actuó conforme a los lineamientos establecidos.

Las dependencias estatales reiteraron su compromiso con la legalidad y la transparencia, asegurando que no se tolerarán abusos de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, enfatizaron que se mantendrá una política de cero tolerancia contra quienes cometan o intenten cometer actos delictivos en la entidad.

Finalmente, se informó que el caso se encuentra en etapa de investigación y que se dará seguimiento puntual para garantizar que se respeten los derechos humanos y se sancione cualquier conducta indebida por parte de los servidores públicos involucrados.