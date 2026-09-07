Localizan a niño Kike en Sabinas y piden ayuda para encontrar a su familia

SABINAS, COAH.- Autoridades municipales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un niño de aproximadamente 5 años de edad, quien fue interceptado en las inmediaciones del Telebachillerato Comunitario (TBC) Sabinas.

El menor, quien manifestó llamarse "Kike", fue ubicado luego de caminar desde el sector de la colonia Guadalupe hasta las inmediaciones del plantel educativo, situación que generó la movilización de las autoridades.

Personal del TBC Sabinas notificó de inmediato a las corporaciones municipales sobre la presencia del niño, por lo que elementos de Protección Civil y personal del DIF acudieron al lugar para brindarle atención.

Las autoridades informaron que el menor se encuentra sano y salvo y permanece bajo resguardo, mientras se llevan a cabo las acciones correspondientes para establecer contacto con sus familiares.

La intervención se realizó por encomienda de las autoridades José, así como de las titulares del Desarrollo Integral de la Familia de esta localidad.

Ante esta situación, se hace un llamado a la población para que, en caso de contar con información que permita localizar a los familiares del menor, se comuniquen de inmediato a las líneas de emergencia de Protección Civil o Seguridad Pública Municipal.