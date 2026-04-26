Javier Flores Rodríguez apoya la Semana Nacional de Vacunación en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El municipio de San Buenaventura, a través del Departamento de Salud, arrancó la Semana Nacional de Vacunación 2026 en la Plaza Principal, donde ciudadanos acudieron a completar esquemas y recibir biológicos pendientes.

La jornada se realizó de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, con aplicación de dosis conforme al programa de Vacunación Universal, incluyendo protección contra enfermedades prevenibles como el sarampión, entre otras.

La directora de salud Rosa María Hipólito informó que la Semana Nacional de Vacunación 2026 se desarrollará del 25 de abril al 02 de mayo bajo el lema "Vacunar es Amar", con el propósito de ampliar la cobertura, reducir brechas y garantizar la protección de niñas, niños, adolescentes, personas adultas y grupos en situación de riesgo. La meta nacional es aplicar 1.7 millones de dosis en todo el país.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que el municipio continuará trabajando de manera coordinada para fortalecer las acciones preventivas en la población. Por su parte, el doctor José Alberto Moreno resaltó la importancia de aplicarse biológicos inmunoprevenibles y mantener completos los esquemas de vacunación.