Feria emblemática y orgullo sabinense en el 83 aniversario de Sabinas

SABINAS, COAH.- El profesor Ramiro Flores Morales reflexionó sobre la importancia del 83 aniversario de la fundación de Sabinas, Coahuila, destacando que esta fecha es un motivo de orgullo y distinción para los sabinenses. Según Flores Morales, el 12 de septiembre de 1942, Sabinas dejó de ser una villa para convertirse en ciudad, marcando un hito significativo en su historia.

El profesor enfatizó que Sabinas ha seguido creciendo y fortaleciéndose gracias a la base sólida construida por los hombres y mujeres que fundaron la ciudad. "Sabinas sigue creciendo, sigue fortaleciéndose y sigue engrandeciéndose", dijo. Flores Morales también destacó la importancia de recordar y promover la historia de la ciudad, especialmente durante las fiestas grandes de Sabinas, que se celebran en torno al 12 de septiembre.

La feria de Sabinas, que nació en 1942, es un evento emblemático que refleja el orgullo y la identidad de los sabinenses. Flores Morales hizo hincapié en la necesidad de recordar y difundir la historia de Sabinas para que las futuras generaciones puedan conocer y apreciar su patrimonio cultural y histórico. "Una fecha importante para los sabinenses que hay que recordar siempre", enfatizó.

En este sentido, el profesor destacó que las fiestas de Sabinas son una oportunidad para celebrar la historia y la identidad de la ciudad, y para reflexionar sobre el legado de los fundadores. "Las fiestas grandes de Sabinas son por este día, no son por otro día", señaló.

El 83 aniversario de la fundación de Sabinas es una oportunidad para reflexionar sobre la rica historia y el patrimonio cultural de la ciudad, y para celebrar el orgullo y la identidad de los sabinenses.