Gran Cabalgata de Sabinas se inicia en el Rancho San José

La señora Hortensia Reina Martínez, dueña del rancho San José, agradeció la oportunidad de ser la sede del inicio de la Gran Cabalgata de Sabinas desde su primera edición en 1991, así también a su familia que siempre ha estado involucrada en la organización de la recepción y ofrecen una noche antes a los cabalgantes y autoridades estatales y municipales.

La anfitriona destacó la hospitalidad que brindan a los participantes y visitantes de la cabalgata. Desde el jueves anterior a la cabalgata, las puertas del rancho se abren para ofrecer servicios y atender las necesidades de las personas que se acercan. Además, el patronato ofrece una cena de bienvenida para las cabalgatas visitantes que llegan el viernes por la tarde.

El rancho San José también es el lugar donde se recibe a las autoridades estatales y municipales, que son invitadas a un pequeño desayuno privado en la casa de la anfitriona. Esto es una muestra de la hospitalidad y el compromiso de la familia con la comunidad y con el evento.

La Gran Cabalgata de Sabinas es un evento que ha trascendido en la región y atrae a participantes y visitantes de diferentes lugares. El rancho San José es un lugar emblemático que ha sido parte de la historia de la cabalgata y seguirá siendo el punto de partida de este evento tan importante para la comunidad.

En su edición 36, el Rancho San José recibió desde ayer a los cabalgantes de los municipios de la región carbonífera, así como a los que arribaron del recorrido de más de 300 kilómetros de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas.