Reanudan ´Ruta 2020´

SABINAS, COAH.- Con el objetivo principal de ayudar en la economía de los emprendedores sabinenses, se realizó el programa "Ruta 2020", en la explanada de la plaza principal, donde los comerciantes estuvieron ofertando todos sus productos.

Carmen Garza Herrada, coordinadora de este proyecto que nació en el año 2020, comentó que, esta edición tocó en una fecha muy especial, siendo el día de "San Valentín", el día elegido para llevar a cabo esta importante mega venta de artículos variados.

Explicó que, aunque son casi 60 emprendedores los que generalmente participan en el corredor, en esta ocasión solo fueron 35 comerciantes los respondientes a este llamado de vendimia, esto debido a las condiciones climatológicas.

No obstante, Garza Herrada afirmó que en cada edición se ha tenido muy buena respuesta por parte de los consumidores no solo locales, si no foráneos y este año no fue la acepción, ya que desde muy tempranas horas, los ciudadanos acudieron a visitar cada uno de los puestos de venta para comprar algunos detalles.

Por último, la profesora, enfatizó que en Sabinas existen personas muy talentosas, ya que, es en estas ventas, donde dejan ver algunas de los maravillosos productos que ellos mismos elaboran, ya sea de comida, de bordado, de pintura o hasta de carpintería.