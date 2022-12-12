Reconocen en carrera a Ministerios Públicos

Sabinas, Coahuila.- Con el objetivo de generar espacios de convivencia y vinculación de los agentes del Ministerio Público, con la sociedad en general, para fortalecer los valores éticos entre las familias de los representantes sociales y la ciudadanía, se llevó a cabo esta carrera 5K, 3K y 1K la mañana de este domingo con la asistencia del Fiscal General del Estado doctor Gerardo Márquez Guevara, la alcaldesa Diana Haro Martínez y el delegado regional de la Fiscalía, entre otros.

Esta es la tercera edición de la carrera institucional en el marco del Día del Ministerio Público que son el pilar al interior de la Fiscalía, pues en ellos se sustenta la recepción y seguimiento en hechos delictivos.

Fueron esas tres categorías y en coordinación con el municipio se preparó la logística previamente donde la alcaldesa reconoció a todos los ministerios públicos y a las familias y autoridades que acudieron a participar.

Hubo premiación a los primeros lugares y en 1K, en femenil ganó Aline Fuentes Pérez, en varonil Omar Alejandro Puente Enríquez, en 5K, femenil Minerva Rivera Treviño y varonil Gerardo Preciado, mientras que en 3k femenil primer lugar Mónica Díaz y varonil Cristian Banda; hubo rifa de regalos entre los asistentes.