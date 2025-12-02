Instituciones educativas reciben reconocimientos en San Juan de Sabinas por desfile conmemorativo

En un emotivo acto celebrado la tarde de este martes en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana", el Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega de reconocimientos a las instituciones educativas que participaron en los desfiles conmemorativos del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Durante los días 19 y 21 de noviembre, un total de 50 instituciones desfilaron por las calles del municipio, de las cuales 43 fueron planteles educativos y 7 pertenecen a organizaciones culturales y deportivas.

La participación masiva y entusiasta fue reconocida por las autoridades como un reflejo del compromiso de la comunidad con la preservación de las tradiciones patrias.

La profesora Juanita Valdés Pardo, directora de la Honorable Junta Patriótica Municipal, destacó el valor formativo del evento: "Sabemos que como trabajadores de la educación, debemos valorar todo el esfuerzo que se hizo, no solamente el resultado final. Lo que los alumnos aprendieron y compartieron es la mayor riqueza que fortalece nuestra identidad como pueblo y como nación", expresó.

Reconocimiento a la participación educativa en el desfile

El desfile fue calificado como el mejor de todo Coahuila, con una duración ininterrumpida de 12 horas, gracias al esfuerzo conjunto de docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades municipales. Esta hazaña fue motivo de orgullo para la comunidad, que vivió una jornada llena de color, historia y sentido de pertenencia.

Al entregar los reconocimientos, el alcalde Oscar Ríos Ramírez expresó su admiración por el trabajo de los maestros y reafirmó su compromiso con la educación: "Es el mejor desfile de todo México".

Este gobierno se ha caracterizado por apoyar fuertemente a la educación, porque los niños, niñas y jóvenes son el futuro de este municipio por ello, el edil mencionó que, seguirá apoyándolos con entusiasmo, porque la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud.

En dicho evento también se reconoció el apoyo de las autoridades policiacas al resguardar la seguridad del evento, el apoyo del Sector Salud y de la Cruz Roja.

El profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento en San Juan de Sabinas también asistió al evento, así mismo la maestra Nélida Santos Galván, subdirectora de Servicios Educativos en los Municipios de San Juan de Sabinas y Múzquiz; profesora Sandra Ríos Ramírez, directora técnica y de planeación; Profesora Fidencia Ojeda Juárez, directora de Cultura en San Juan de Sabinas; profesor Juan Albino Chávez, director de Deportes en dicho Municipio y el licenciado Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, subdirector de Seguridad Pública, síndicos y regidores, jefas y jefes de sector educativo.