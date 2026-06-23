Van a recuperar indicios biológicos en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Será mañana miércoles cuando se lleve a cabo la recuperación de indicios biológicos en la Lumbrera PCT-2 de Pasta de Conchos, como resultado de las labores realizadas por los rescatistas bajo la supervisión del Mando Unificado.

De acuerdo con la información disponible, se trata de fragmentos localizados hace algunos días en el área conocida como Lumbrera PCT-2 del complejo carbonífero.

Actualmente, los equipos de rescate mantienen trabajos de remoción de escombro y diversas maniobras para avanzar en la recuperación, con el respaldo de las dependencias federales que integran el Mando Unificado.

Cabe señalar que durante el pasado fin de semana las labores se desarrollaron de manera constante tras la localización de restos biológicos en el interior de la mina.

Las autoridades permanecen a la espera de las indicaciones de la Fiscalía General de la República para proceder con la extracción conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

De acuerdo con la cadena de custodia, será la Policía Federal Ministerial la encargada de custodiar la unidad que traslade los restos recuperados al Servicio Médico Forense de Monclova, Coahuila. Posteriormente, serán enviados a la Ciudad de México para la realización de estudios periciales y análisis de ADN que permitan su identificación.