Quemazón de leño moviliza a Bomberos

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova se registró durante la madrugada de ayer, luego que un reporte al Sistema Estatal de Emergencias alertara sobre un presunto incendio en una casa habitación ubicada al sur de la ciudad, generando alarma entre vecinos y un amplio despliegue de unidades.

De acuerdo con información oficial, el aviso señalaba un fuerte siniestro en un domicilio situado sobre la calle Estación Monclova, en la colonia Colinas de Santiago, lo que activó de inmediato los protocolos de atención. Varias unidades de ataque rápido y personal especializado en combate de incendios se trasladaron al sitio ante el riesgo que representa este tipo de reportes, especialmente durante horarios nocturnos.

Acciones de la autoridad

Al arribar, los vulcanos realizaron una inspección exhaustiva del inmueble y su entorno, descartando de inmediato cualquier incendio estructural o riesgo para la población. Tras la revisión, se confirmó que la supuesta emergencia correspondía únicamente a la quema de un leño de gran tamaño, parte de la raíz de un árbol viejo, que era consumido de manera improvisada para retirarlo del lugar.

Por prevención, el personal procedió a sofocar el fuego y enfriar el área, asegurándose de que no quedaran brasas activas que pudieran provocar un incidente mayor. Una vez controlada la situación, las unidades se retiraron sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.

Detalles confirmados

Elementos del Cuerpo de Bomberos reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar de forma responsable las líneas de emergencia, recordando que reportes falsos o mal fundamentados pueden retrasar la atención de incidentes reales donde la vida o el patrimonio de las personas sí se encuentran en peligro.