Guardianes Perrunos de Sabinas instala refugios temporales para perros

SABINAS, COAH.- La Asociación Civil Guardianes Perrunos de Sabinas continúa con sus labores de asistencia a perros en situación de calle, colocando casitas temporales en distintos puntos de la ciudad. Ante las recientes lluvias y bajas temperaturas, integrantes de la agrupación intensificaron sus recorridos para ofrecer refugio improvisado a los animales que permanecen desprotegidos en la vía pública.

Durante la jornada más reciente, voluntarios instalaron cajas de cartón en terrenos baldíos y espacios autorizados, con el objetivo de brindar un resguardo mínimo a los canes. Sin embargo, señalaron que en ocasiones enfrentan obstáculos, ya que no siempre reciben permiso para colocar los refugios y, en algunos casos, las cajas son destruidas por personas ajenas, lo que dificulta la labor humanitaria.

La asociación destacó que, pese a las limitaciones, se han encontrado gestos solidarios de la ciudadanía, como la entrega de suéteres para los perros que se dejan vestir. Estos apoyos han permitido que varios animales enfrenten el frío con mayor protección, lo que representa un alivio en medio de las adversidades.

Guardianes Perrunos subrayó que su esfuerzo es constante pero insuficiente frente al número de perros en situación de calle. Por ello, hicieron un llamado a la comunidad para sumarse con donaciones de cajas, alimento o ropa para los animales, recordando que cada gesto, por sencillo que parezca, puede marcar la diferencia en la vida de un ser vulnerable.

Finalmente, la agrupación agradeció a quienes respetan y apoyan su causa, reiterando que su compromiso es ser la voz de los perros que no pueden defenderse por sí mismos. Con el lema "Yo soy guardián perruno", la asociación reafirmó su misión de promover la empatía y el cuidado hacia los animales en Sabinas, buscando que la solidaridad prevalezca sobre la indiferencia.