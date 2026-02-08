Anuncian 10% de descuento en el predial en febrero

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera del Gobierno Municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, invitó a las y los contribuyentes a aprovechar el 10 por ciento de descuento que se ofrece en el pago del predial durante el mes de febrero.

Álvarez Cuéllar dijo que, además, recibirán un boleto para participar en la rifa de 100 premios de 10 mil pesos en efectivo; 50 de ellos se sortearán entre quienes pagaron este impuesto durante enero o febrero, y los otros 50 entre quienes lo hicieron en el primer trimestre del año.

"Con el fin de facilitar el pago de este impuesto, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se mantienen las diferentes opciones para cubrirlo, tanto de manera presencial como vía remota", afirmó la funcionaria municipal.

Opciones de pago presencial y remoto

Para el pago presencial están disponibles las cajas de la Presidencia Municipal en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como la caja del Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

También se mantienen los módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, que operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Mientras que para el pago vía remota las opciones son en el portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, en www.saltillo.gob.mx; en la plataforma Saltillo Fácil en www.saltillofacil.gob.mx; o bien, en Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/.

Finalmente, puede pagarse a través del Chat Bot del Municipio de Saltillo en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 "Consulta de adeudo y pago predial", escribiendo la clave catastral y el nombre completo.

Lissette Álvarez Cuéllar agradeció a quienes ya pagaron su impuesto predial durante las primeras semanas de este año y comentó que ya han sido liquidadas más de 145 mil claves catastrales, con un ingreso neto de más de 365 millones de pesos.