Cruz Roja Sabinas avanza en remodelación del centro de atención

SABINAS, COAH.- La delegación local de la Cruz Roja en Sabinas está en proceso de remodelación, con un avance del 60 % en los trabajos, según informó Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos de la institución. La remodelación busca mejorar los espacios y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

Puente González destacó que la remodelación es posible gracias a los donativos que recibe la Cruz Roja, y agradeció a la comunidad por su apoyo. "Siempre es bueno contar con espacios dignos para cumplir con el trabajo y servir a los ciudadanos", dijo.

La Cruz Roja de Sabinas requiere de recursos significativos para operar, y Puente González mencionó que se necesitan alrededor de un millón de pesos para cubrir los servicios, incluyendo las salidas de ambulancia, la gasolina y el mantenimiento de las unidades.

La institución ha incrementado sus servicios en los últimos años, y se ha visto afectada por el aumento en los costos de la gasolina y el mantenimiento de las ambulancias. Actualmente, se está realizando el mantenimiento general de una ambulancia, con un costo de más de 30,000 pesos.

La Cruz Roja de Sabinas busca mejorar sus servicios y aumentar su parque vehicular para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. La institución invita a la comunidad a seguir apoyándola para seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos.