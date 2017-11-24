Reportan incendio en Las Vírgenes

SABINAS, COAH.- Un incendio se registró la noche de ayer en esta localidad en la colonia Las Vírgenes, desplazándose al lugar los bomberos para sofocar el fuego.

Fue a eso de las 21:51 horas cuando en las calles de Virgen de la Luz y Virgen de Monserrat de la Colonia Las Vírgenes en esta localidad, vecinos de la citada colonia reportaron los hechos a la comandancia de policía donde pedían la intervención de los Bomberos.

De forma inmediata elementos del cuerpo de bomberos se trasladaron al citado lugar los cuales de inmediato lograron sofocar el fuego que se estaba registrando en un pastizal. Dicho incendio fue intencional por personas cercanas al lugar, por tal motivo se les pide a la ciudadanía que tomen un poco de conciencia y que no realicen este tipo de actividad.