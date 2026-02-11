Contactanos
Coahuila

Protección Civil de Sabinas recibe más de 50 reportes de abejas

El departamento de Protección Civil trabaja en colaboración con apicultores locales para manejar los enjambres, asegurando que la ciudadanía pueda reportar cualquier emergencia relacionada.

Por Carlos Macias - 11 febrero, 2026 - 07:33 p.m.
Protección Civil de Sabinas recibe más de 50 reportes de abejas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- El coordinador de protección civil en Sabinas, Sebastián Jaime Arellano, informó que se han recibido más de 50 reportes de enjambres de abejas en la región desde enero.

      Según Arellano, la presencia de enjambres es común en la zona debido a la ruta de migración de las abejas.

      "La mayoría de los reportes son abejas de paso, que son enjambres que se juntan y descansan un día o dos antes de seguir su viaje", explicó Arellano. "No hay que alarmarse, solo hay que dejarlas tranquilas y no molestarlas".

       

      Arellano destacó que el departamento de protección civil trabaja en conjunto con apicultores locales, como Gadiel Sosa, un apicultor de Nueva Rosita, para atender los reportes de enjambres. "Cada día aprendemos más y hemos realizado retiros de enjambres nosotros mismos", dijo.

      En algunos casos, los enjambres se han introducido en huecos de árboles o paredes, lo que requiere una intervención más especializada. Arellano aseguró que el departamento de protección civil está preparado para atender estos casos y que la ciudadanía puede contar con ellos para cualquier emergencia.

       

      La ciudadanía puede reportar enjambres de abejas al departamento de protección civil de Sabinas, que está a la orden para atender cualquier emergencia relacionada con la presencia de abejas en la región.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados