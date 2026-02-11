Protección Civil de Sabinas recibe más de 50 reportes de abejas

SABINAS, COAH.- El coordinador de protección civil en Sabinas, Sebastián Jaime Arellano, informó que se han recibido más de 50 reportes de enjambres de abejas en la región desde enero.

Según Arellano, la presencia de enjambres es común en la zona debido a la ruta de migración de las abejas.

"La mayoría de los reportes son abejas de paso, que son enjambres que se juntan y descansan un día o dos antes de seguir su viaje", explicó Arellano. "No hay que alarmarse, solo hay que dejarlas tranquilas y no molestarlas".

Arellano destacó que el departamento de protección civil trabaja en conjunto con apicultores locales, como Gadiel Sosa, un apicultor de Nueva Rosita, para atender los reportes de enjambres. "Cada día aprendemos más y hemos realizado retiros de enjambres nosotros mismos", dijo.

En algunos casos, los enjambres se han introducido en huecos de árboles o paredes, lo que requiere una intervención más especializada. Arellano aseguró que el departamento de protección civil está preparado para atender estos casos y que la ciudadanía puede contar con ellos para cualquier emergencia.

La ciudadanía puede reportar enjambres de abejas al departamento de protección civil de Sabinas, que está a la orden para atender cualquier emergencia relacionada con la presencia de abejas en la región.