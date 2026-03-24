Escuelas de Sabinas se preparan para el receso de Semana Santa

SABINAS, COAH.- María del Socorro Jiménez Martínez, subdirectora de Servicios Educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, informó que directivos iniciarán esta semana el resguardo de equipos y materiales para prevenir robos durante el receso de Semana Santa. Las aulas y oficinas quedarán solas dos semanas, por lo que se tomarán previsiones en 110 planteles de la zona.

Jiménez Martínez explicó que el ciclo escolar se reanudará el 13 de abril y pidió a estudiantes cuidarse en vacaciones para regresar con ánimo. Señaló que algunos directores aprovecharán el espacio vacío para dar mantenimiento y mejoras en escuelas, sin alumnos presentes.

La funcionaria indicó que el operativo de seguridad incluye coordinación con alcaldes para rondines en centros de trabajo, y con la dirección de Servicios Educativos, que recibirá mobiliario e inventario de quien lo prefiera. Otros planteles resguardarán dentro de sus propias instalaciones, según capacidad y riesgo.

En paralelo, reportó cercanía con el sector salud por cuadros estacionales y por esquemas de vacunación en escuelas. No hay casos graves reportados y se mantiene filtro de ingreso para canalizar de inmediato cualquier situación al sector salud. Llamó a padres y maestros a reforzar higiene ante la temporada de calor.

Jiménez Martínez recordó que, además, comunidades escolares apoyan la colecta de Cruz Roja 2026, "salvando vidas" según el lema, con equipos que visitan planteles. Subrayó que directores, docentes, padres y alumnos están participando y que todo peso cuenta para insumos y ambulancias.

Con el calendario definido, Servicios Educativos pide a directivos concluir esta semana el inventario y el acopio de bienes. El objetivo es que el receso transcurra sin incidentes y las escuelas retornen el 13 de abril listas para cerrar el ciclo con orden y planteles protegidos.