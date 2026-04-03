Feligreses de Sabinas participan en el viacrucis con mensaje de esperanza

SABINAS, COAH.- El vicario de la Parroquia de Guadalupe, Jesús Alejandro Rojas Esparza, resaltó la importancia del viernes santo y alentó a feligreses, jóvenes de pastorales a fortalecer su fe. Recordó que la Semana Santa revive el memorial de la muerte de Jesucristo dentro del Triduo Pascual y que estas celebraciones dan sentido a la vida cristiana.

En su mensaje, Rojas Esparza insistió en que no hay resurrección sin muerte ni gloria sin cruz. Explicó que conmemorar la pasión no es recrear el duelo como fin, sino reconocer que después de la muerte viene la vida eterna que Cristo ofrece. La participación, dijo, es oración pública y memoria agradecida.

El sacerdote ligó la fe a la experiencia diaria: la cruz, explicó, no anula la esperanza; la anticipa. Invitó a quienes siguen el viacrucis a llevar esa certeza a la familia y al trabajo, con la idea de que la entrega de Jesús sostiene la salvación que la Iglesia anuncia en estos días.

Rojas Esparza citó la fórmula antigua —solo la muerte puede pagar la vida— para señalar que en Cristo esa palabra se cumple: su muerte abre paso a la resurrección que se celebrará el fin de semana. Llamó a vivir el sábado con recogimiento y a llegar a la Pascua con gratitud.

Con la representación del viacrucis, la parroquia de Guadalupe mantuvo la tradición local: jóvenes acompañando la cruz, vecinos sumándose y un mensaje claro. Para el vicario, recordar la muerte de Jesús es aprender que el final no manda; manda la vida que sigue y que la comunidad nombra como Pascua.