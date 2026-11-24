SABINAS, COAH.- Con el propósito de acercar servicios de prevención y detección oportuna del cáncer de mama a las mujeres de la Región Carbonífera, se lleva a cabo la Ruta del Mastógrafo Móvil, impulsada por el Gobierno de Coahuila en coordinación con la Oficina Inspira Coahuila.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que esta estrategia permite facilitar el acceso a estudios preventivos y promover la detección temprana de enfermedades que pueden poner en riesgo la salud de las mujeres.

La unidad móvil brinda atención del 23 al 27 de noviembre en distintos municipios de la región. El recorrido inició los días 23 y 24 en el Hospital General de Nueva Rosita; este miércoles 25 y jueves 26 permanecerá en el Centro de Salud con Hospital Sabinas, para concluir el viernes 27 en el Centro de Salud de Múzquiz.

Los estudios se realizan en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que se exhortó a las mujeres de entre 40 y 69 años de edad a aprovechar dicha jornada y acudir a realizarse la mastografía.

Jiménez Villarreal destacó que la prevención y la detección oportuna son fundamentales para identificar posibles alteraciones y recibir atención médica a tiempo, por lo que reiteró el llamado a las mujeres a no dejar pasar este tipo de oportunidades y cuidar su salud.

Las interesadas pueden agendar su cita a través de la página oficial de Facebook de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 Sabinas, enviando su nombre, la fecha en que desean acudir y la clínica a la que asistirán, con la finalidad de organizar la atención y facilitar su participación en esta campaña.

La iniciativa se desarrolla con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la Oficina Inspira Coahuila, encabezada por Paola Rodríguez López, como parte de las acciones para fortalecer los servicios de salud preventiva en la entidad.