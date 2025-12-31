Claudia Sheinbaum presenta programa de casas del bienestar en Sabinas

SABINAS, COAH.- La construcción de las primeras 299 Casas del Bienestar inició en esta ciudad, con lo cual también se dará vida a la Colonia Lomas Verdes ubicada a un costado de la planta tratadora de aguas negras inactiva.

La construcción de estas viviendas ya comenzó en la región, marcando un paso importante para reducir el rezago habitacional entre las familias de menores ingresos.

Las nuevas casas del bienestar destacan por su diseño funcional y accesible. Cada una contará con al menos 60 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, sala-comedor y baño completo. Además, estarán ubicadas en zonas estratégicas, cercanas a centros de trabajo, hospitales, escuelas y comercios, garantizando así comodidad y conectividad para las familias que las habiten.

El programa establece requisitos claros para acceder a estas viviendas: tener al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no contar con un crédito vigente en el Instituto. Con estas condiciones, se busca atender a un sector históricamente excluido de la oferta habitacional, ofreciendo hogares con servicios básicos como agua potable, drenaje, electricidad y transporte público.

El costo promedio de estas casas será de 600 mil pesos, cifra considerablemente menor al precio de mercado, lo que permitirá a los beneficiarios adquirirlas mediante su crédito INFONAVIT. Además, los desarrollos incluirán áreas verdes, espacios de convivencia y estacionamiento, fomentando la integración social y el bienestar comunitario.

La iniciativa, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un compromiso firme para garantizar viviendas seguras, dignas y bien planificadas, fortaleciendo el derecho de las familias mexicanas a un hogar que les brinde calidad de vida.