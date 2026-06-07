Sabinas Coahuila: 191 mil 611 votantes listos para emitir su voto

SABINAS, COAH.- Cerca de 191 mil 611 personas que forman parte de la lista nominal vigente podrán acudir este domingo 7 de junio a emitir su voto en las casillas que se instalarán en los 11 municipios que integran el distrito electoral 03 local con cabecera en Sabinas, Coahuila.

La licenciada Adriana Fraire Herrera, presidenta del Comité Distrital, detalló que en su momento recibieron un total de 288 paquetes electorales que contienen las boletas y el material necesario para el desarrollo de la jornada cívica.

Estos insumos serán utilizados por los presidentes, secretarios y escrutadores en cada casilla, garantizando el correcto funcionamiento del proceso.

Además, se instaló una casilla especial en el Club de Leones, identificada con el número 289, destinada a las personas que se encuentran en tránsito.

La casilla contará con una urna electrónica, lo que permitirá agilizar la participación de quienes no se encuentren en su municipio de residencia.

La presidenta del comité aclaró que en este distrito no se recibirá el voto anticipado ni el de personas en prisión preventiva.

Con estas medidas, las autoridades electorales buscan asegurar que la jornada se lleve a cabo con orden y transparencia, ofreciendo a los ciudadanos del Distrito 03 la oportunidad de ejercer su derecho al voto en condiciones seguras y confiables.