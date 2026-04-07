Hombre herido tras agresión con arma blanca en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un hombre resultó herido tras ser agredido con arma blanca por sujetos desconocidos, en un hecho registrado la noche del pasado lunes en el municipio de Sabinas. Esto generó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y emergencia.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia el hospital del Centro de Salud, siendo escoltado en su trayecto por al menos dos unidades de la Policía Municipal para agilizar su llegada y garantizar su atención médica oportuna.

La agresión ocurrió sobre la calle Bolívar, entre Independencia y Cinco de Mayo, en la colonia Centenario, donde vecinos reportaron el incidente a las autoridades, provocando la activación de un operativo en la zona. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los agresores, así como el móvil del ataque, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Por su parte, la Policía Municipal no proporcionó mayores detalles en torno a este hecho violento, limitándose a confirmar la atención del reporte y el apoyo brindado durante el traslado del lesionado.