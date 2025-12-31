Ganaderos de Sabinas enfrentan cierre de frontera: Gutiérrez Balderrama

SABINAS, COAH.- La Asociación Ganadera Local de Sabinas cerró el año 2025 con actividades muy por debajo de las realizadas en 2024, debido al cierre de fronteras para la exportación de ganado, según informó Alejandro Gutiérrez Balderrama, presidente de la asociación.

El entrevistado reconoció que la situación ha sido difícil para los ganaderos de la región, ya que la exportación de ganado es una de las principales fuentes de ingresos para muchos de ellos. Sin embargo, Gutiérrez Balderrama confía en que en 2026 las cosas puedan cambiar a favor de los ganaderos.

El presidente de la asociación destacó el esfuerzo que se realiza a través de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, así como por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para cumplir los requisitos que pide Estados Unidos para poder reanudar la exportación de ganado.

"Estamos trabajando para que se cumplan todos los requisitos y se pueda reabrir la frontera para la exportación de ganado", dijo Gutiérrez Balderrama. "Confiamos en que en 2026 podamos volver a exportar ganado y mejorar la situación económica de nuestros ganaderos".

La Asociación Ganadera Local de Sabinas espera que con la reapertura de la frontera, las actividades ganaderas en la región puedan volver a crecer y mejorar la calidad de vida de los ganaderos y sus familias.