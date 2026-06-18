Delegación de San Juan de Sabinas brilla en Juegos Estatales de Torreón

Con una destacada participación, la delegación de San Juan de Sabinas obtuvo importantes resultados durante los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Mayores, celebrados en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Un total de 55 adultos mayores representaron al municipio en esta justa estatal, acompañados por la Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Yanet Ríos Ornelas.

La inauguración de los Juegos contó con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien reconoció la disciplina, esfuerzo y entusiasmo de los participantes.

"Su trabajo y dedicación han ayudado a construir el Coahuila que hoy tenemos. Verlos activos, participando y disfrutando de estas competencias nos llena de orgullo", expresó el mandatario estatal.

Tras el arranque oficial de las competencias, los representantes de San Juan de Sabinas destacaron entre más de 800 participantes provenientes de los 38 municipios del estado, logrando un total de seis medallas, cinco de ellas de oro.

Resultados obtenidos:

- Primer lugar en Ajedrez Categoría B.

- Tercer lugar en Pelota Tarasca Femenil Categoría A.

- Primer lugar en Danzón Abierto.

- Primer lugar en Danza Prehispánica.

- Primer lugar en Tai Chi Forma 24.

- Primer lugar en Tai Chi Forma 32.

Reconocimiento a los competidores

Karina Ríos reconoció la pasión, disciplina y talento de cada competidor y el apoyo incondicional del alcalde Óscar Ríos Ramírez, para la preparación y la realización del viaje.

"Nuestros representantes demostraron una actitud ganadora en todo momento, siempre positivos y con una fortaleza mental admirable. Ellos entrenan casi a diario en los espacios que nos brinda nuestro alcalde Óscar Ríos Ramírez, a quien agradecemos por hacer posible este viaje y por la confianza depositada en nuestras personas mayores. Asimismo, reconocemos al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la Ing. Liliana Salinas Valdés por impulsar una visión de envejecimiento activo que fortalece y mejora la calidad de vida de nuestros adultos mayores", señaló.

La delegación estuvo integrada además por el director del DIF Municipal, Alberto Berrones Sandoval; el Dr. Juan Edel Mendoza, médico y coordinador de Salud del DIF San Juan de Sabinas; la Lic. Tania Ramírez Galindo, psicóloga del DIF Municipal; y Dora Elia de la Rosa, coordinadora de Personas Mayores, conformando un equipo multidisciplinario que brindó atención y acompañamiento durante toda la jornada.