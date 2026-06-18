Estudiantes y docentes reconocidos en Premio a la Vinculación 2026 en Coahuila

Con el propósito de destacar la excelencia académica, fortalecer la colaboración entre universidades y empresas, así como impulsar el desarrollo regional, se celebró la Vigésima Segunda Edición del Premio a la Vinculación 2026 en las instalaciones de la Universidad Carolina.

La ceremonia fue organizada por el Comité de Difusión y Valores del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa y reunió a representantes del sector educativo, autoridades gubernamentales, empresarios, docentes, estudiantes y familiares, quienes participaron en el reconocimiento a quienes han contribuido al fortalecimiento de la educación superior y la vinculación con el sector productivo.

Entre las personalidades presentes estuvieron el presidente de COPARMEX Coahuila Sureste y del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, Alfredo López Villarreal; el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn; y el secretario de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, además de representantes de organismos empresariales, instituciones académicas y autoridades estatales.

López Villarreal subrayó la importancia de mantener y fortalecer la cooperación entre universidades y empresas para formar profesionistas mejor preparados y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a estudiantes y docentes de las instituciones integrantes del consejo, quienes fueron distinguidos por su desempeño académico, liderazgo, compromiso social, investigación e innovación.

Participaron en esta edición la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, la Universidad Americana del Noreste, la Universidad Tecnológica de Saltillo, la Universidad Tecnológica de Coahuila, la Universidad La Salle Campus Saltillo, la Universidad del Valle de México y la Universidad Carolina.

A nombre de los estudiantes galardonados, Eunice Daniela Gallegos Gómez, alumna de la Universidad Carolina, agradeció la distinción recibida y resaltó que la perseverancia, el esfuerzo y la vinculación entre la academia y el sector productivo son factores fundamentales para alcanzar metas profesionales y personales.

Por parte del cuerpo docente, Laura Patricia Alanís Cuéllar, profesora de la Universidad del Valle de México, expresó un mensaje de reconocimiento a la labor educativa y reafirmó el compromiso de los maestros con la formación integral de las nuevas generaciones.

Durante el evento también se reconoció a empresas que han impulsado la formación de talento mediante programas de prácticas profesionales, educación dual, visitas industriales, conferencias y oportunidades de empleo para estudiantes y egresados.

Las compañías distinguidas en esta edición fueron BorgWarner, Samsong México, Sanhua Automotive México y Justia, por su contribución al desarrollo profesional de los universitarios y al fortalecimiento del ecosistema educativo y empresarial de la región.

Asimismo, se otorgó el reconocimiento Agente de Paz y Sostenibilidad 2026 a la Fundación de Egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en reconocimiento a su labor de apoyo a estudiantes mediante programas de becas y acompañamiento académico.